الرياضة
الأندلسي: لن أترشح لرئاسة الرجاء
رئيس الفريق قال لـ «الصباح» إن الفريق تجاوز الأزمة وكل خطأ سيعيدنا إلى نقطة الصفر تساءل رشيد الأندلسي، رئيس الرجاء الرياضي، عن السر وراء ترخيص السلطات لفئة عريضة من الجماهير بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مركب الوازيس في مناسبتين، في ظل الأوضاع الوبائية، في الوقت الذي ترفض فيه الترخيص لعقد جمعأكمل القراءة »
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