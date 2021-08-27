الأولى
تحت الدف
يجد العدالة والتنمية صعوبة في “إرضاء” قيادات في حركة الإصلاح والتوحيد وضعت مسافة بينها وبين الاستحقاقات المقبلة، على مستوى الترشيحات، على الأقل، في موقف إجرائي مما يسمى “تيار التطبيع” في الحزب الإسلامي. ويتوجس إخوان العثماني من مقاطعة داخلية لعمليات التصويت يقودها أنصار “الممانعة” الذين لم يغفروا بعدُ لأمينهم العام وبعضأكمل القراءة »
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