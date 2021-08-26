وطنية
أعوان السلطة يقصفون “بيجيدي”
تنسيقيتهم تبرأت من اتهامات حزب العثماني واعتبرته يستهدف الحلقة الأضعف في وزارة الداخلية خرجت تنسيقية أعوان السلطة بالمغرب عن صمتها، تجاه الضربات المتلاحقة التي يتلقاها “الشيوخ” و”المقدمين”، من قبل فروع العدالة والتنمية في العديد من الأقاليم والعمالات، وهي الحلقة الأضعف في وزارة الداخلية. ولم تتردد التنسيقية نفسها، في إدانة ماأكمل القراءة »
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