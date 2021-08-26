الرياضة
كوتينيو يثير الجدل
أثار الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو، جدلا ببرشلونة، بعدما قررت إدارة النادي منحه الرقم 10، الذي كان يحمله الأسطورة ليونيل ميسي، المنتقل لباريس. وأكدت إدارة النادي أنها لن تسحب الرقم 10 من الفريق، عكس ما طالب به بعض أنصار النادي، وسيتم منحه لكوتينيو، الذي غاب عن مباريات كثيرة الموسم الماضي، واستقدمهأكمل القراءة »
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