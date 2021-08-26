الرياضة
قميص جوفنتوس يغضب الأنصار
أغضب القميص الثالث لجوفنتوس، الأنصار، واعتبروه «سيئا»، وطالبوا الشركة المكلفة بتغييره. ولعب جوفنتوس مباراته الأخيرة في الدوري، بملعب أودينيزي (2-2)، بالقميص الثالث الجديد، الذي لم يعجب الأنصار، عكس القميص الأول والثاني. وقدم كريستيانو رونالدو وبعض زملائه القميص الأسبوع الماضي، إذ لم ينتظر العشاق كثيرا لينتقدوه بشدة، في مواقع التواصل الاجتماعي.أكمل القراءة »
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