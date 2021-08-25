الرياضة
كواليس الفرق
الدفاع الجديدي برمج عبد الحق بنشيخة، مدرب الدفاع الجديدي، مباراتين إعداديتين، حيث سيواجه بعد غد (السبت)، شباب السوالم، الصاعد هذا الموسم إلى القسم الأول، والذي يخوض تربصا إعداديا بالجديدة، فيما سيواجه في المباراة الثانية أولمبيك آسفي، الأحد المقبل. وستكون المباراتان الإعداديتان اللتان ستجريان بملعب العبدي بالجديدة، محكا حقيقيا للعناصر التيأكمل القراءة »
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