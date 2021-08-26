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وطنية

المغرب يأسف على قرار الجزائر

منذ ساعتين
أكد المغرب أنه أحيط علما بالقرار الأحادي، الذي اتخذته السلطات الجزائرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب. وقالت وزارة الخارجية، في بلاغ توصلت ” الصباح” بنسخة منه، ” إن المغرب إذ يعرب عن أسفه لهذا القرار غير المبرر تماما، ولكنه متوقع، بالنظر إلى منطق التصعيد الذي تم رصده خلال الأسابيع الأخيرة،أكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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