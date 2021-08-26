حوادث
سقوط مهشمي سيارات بفاس
تابعت النيابة العامة بابتدائية فاس، ثلاثة شباب أعمارهم بين 20 سنة و29، لاثنين منهم سوابق متعددة، بجنح «السكر العلني البين وخرق حالة الطوارئ والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض والمشاركة في ذلك وإلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير والتهديد». وحسب مصادر «الصباح»، أحيل الجانحون على النيابة العامة، صباح أول أمسأكمل القراءة »
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