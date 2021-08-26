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الزغبي تطرح “عليه ابتسامة” طرحت النجمة نوال الزغبي، أغنيتها الجديدة “عليه ابتسامه” باللهجة الخليجية، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، والأغنية من كلمات الشاعر اليمني محمد القاسمي، وألحان أدهم، وتوزيع مهند خضر، وميكس محمد عصمت. وأعلنت نوال الزغبي، اعتذارها عن عدم قبولها لجائزة “موريكس ديور” هذا العام، بسبب الظروف الصعبة، التي تمرأكمل القراءة »
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