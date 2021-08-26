وطنية
الاستقلال يكشف وكلاء اللوائح بأكادير
كشف جمال ديواني، المنسق الإقليمي لحزب الاستقلال بأكادير والمسؤول عن التنظيم السياسي بالعمالة، عن أسماء وكلاء الاستحقاقات الانتخابية الجاري تنفيذ مساطرها، موضحا بأن الهيآت الحزبية، اختارته وكيل لائحتي حزب الاستقلال للانتخابات التشريعية للدائرة الانتخابية لأكادير إداوتنان، والانتخابات الجماعية لأكادير، بينما وضعت الثقة في سناء ألحيان، وكيلة الجزء الثاني من اللائحةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا