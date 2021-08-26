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الصباح الفني

جولي تكتسح “إنستغرام”

منذ ساعتين
حطّمت النجمة أنجلينا جولي الرقم القياسي لأول ظهور لها عبر تطبيق “انستغرام”, وبذلك تكون قد انتصرت على زميلتها جينيفر أنيستون والتي كسرت الرقم قبلها. وانضمت أنجلينا إلى “إنستغرام”، نهاية الأسبوع الماضي، حيث جمعت أكثر من 1.7 مليون متابع خلال ساعة واحدة، ثم أصبحت أكثر من خمسة ملايين متابع في غضونأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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