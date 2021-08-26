الرياضة
مجعيط رئيسا لهلال الناظور
انتخب رجل الأعمال محمد مجعيط، رئيسا جديدا للهلال الرياضي الناظوري لكرة القدم، في الجمع العام السنوي للفريق المنعقد أخيرا بقاعة السوسيو تربوي بحي العراصي. وتشرف على تسيير النادي، لجنة لتصريف الأعمال التي قدمت استقالتها في الجمع ذاته. وخول الجمع العام للرئيس صلاحية اختيار باقي الأعضاء. وانطلق الجمع بكلمة ترحيبية منأكمل القراءة »
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