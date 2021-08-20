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التحالف الأمريكي قوى موقع المغرب
شقير أكد أن تحولات جيو إستراتيجية جعلت الرباط قوة إقليمية صاعدة أكدت الأزمة الأخيرة بين الرباط ومدريد، في ضوء تداعيات استقبال إسبانيا لزعيم بوليساريو الانفصالية، أن المغرب لم يعد يقبل التساهل مع من يمس وحدته الترابية، أو يمارس الخطاب المزدوج، خاصة من قبل الدول التي تربطه بها علاقات إستراتيجية مثلأكمل القراءة »
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