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التحالف الأمريكي قوى موقع المغرب

منذ يوم واحد
This photo provided by the Moroccan Royal Palace shows Spanish Prime Minister Pedro Sanchez, left, greeted by Moroccan King Mohammed VI prior to their lunch at the Royal Palace in Rabat, Morocco, Monday, Nov. 19, 2018. Sanchez urged greater cooperation on migration while making his first visit Monday to Morocco, a jumping-off point for a growing number of migrants trying to reach Spain and get a foothold in Europe. (Moroccan Royal Palace via AP)
شقير أكد أن تحولات جيو إستراتيجية جعلت الرباط قوة إقليمية صاعدة أكدت الأزمة الأخيرة بين الرباط ومدريد، في ضوء تداعيات استقبال إسبانيا لزعيم بوليساريو الانفصالية، أن المغرب لم يعد يقبل التساهل مع من يمس وحدته الترابية، أو يمارس الخطاب المزدوج، خاصة من قبل الدول التي تربطه بها علاقات إستراتيجية مثلأكمل القراءة »


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منذ يوم واحد
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