حوادث
45 سنة لعصابة “الحريك” بالحسيمة
تسببت في مصرع ثلاثة أشخاص غرقا أثناء محاولة الهجرة نحو أوربا قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أخيرا، بإدانة ثلاثة أشخاص، اثنان يتحدران من بني بوعياش، فيما الثالث من إمزورن، والحكم عليهم بـ45 سنة سجنا نافذا، بعد متابعتهم من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية واتفاق بهدف إعداد وتنظيم وتسهيلأكمل القراءة »
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