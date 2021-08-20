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الإرشاء يطيح بوكيل لائحة بمكناس
أحيل وكيل لائحة الاتحاد الدستوري، في انتخابات أعضاء الغرف المهنية صنف الصناعة التقليدية بمكناس، الثلاثاء الماضي، على النيابة العامة بابتدائية المدينة، على خلفية تورطه في إرشاء مواطن من أجل التصويت مكان والده، الذي تعذر عليه الانتقال إلى مكتب التصويت للإدلاء بصوته، بسبب مرضه. وأفادت مصادر عليمة، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائيةأكمل القراءة »
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