خاص
تدبير الجائحة… انبهار عالمي
عرف تدبير جائحة كورونا، حكمة ملكية، انطلقت منذ تسجيل أول إصابة في المغرب في 2 مارس 2020، ومازالت متواصلة إلى اليوم. فبعد لم شمل المغاربة وإحداث صندوق تدبير الجائحة، والذي خلف صدى تاريخيا وطنيا، يواصل المغرب اليوم بقيادة الملك محمد السادس، ريادته في الحملة العالمية للتلقيح، إذ تعتبر المملكة منأكمل القراءة »
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