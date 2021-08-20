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الكشوفات السريعة تفجر الحكومة
صراع بين وزيري الصناعة والصحة يربك مسار تحليلات كورونا وصيادلة اعتبروا المنع سوء تدبير وانحيازا للمختبرات ضد الفقراء يتفرج سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على حرب ضروس تستعر في الخفاء بين وزيرين اثنين في فريقه، خلفت، إلى حد الآن، عددا من الخسائر، وتنذر بالأسوأ في الأفق المنظور. وقالت مصادرأكمل القراءة »
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