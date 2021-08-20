خاص
العلاقات الخارجية… الملك سيد قراره
قرب بين وجهات نظر الليبيين ووضع حدا لنفاق ألمانيا وجنب دولا عديدة مخاطر الإرهاب لعب الملك محمد السادس في الساحة الدولية، أدوارا إستراتيجية يضرب بها المثل، تراوحت بين تقديم الدعم للأشقاء الليبيين، دون مقابل ولا مقايضة، بل رغبة في استقرار ليبيا ورخاء شعبها، وبالمقابل ترفض المدرسة الملكية في العلاقات الخارجية،أكمل القراءة »
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