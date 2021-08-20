حوادث
“شعالة ” تنتهي بجريمة قتل بالجديدة
اهتز مركز مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، ليلة عاشوراء، أول أمس (الأربعاء)، على وقع ارتكاب جريمة قتل راح ضحيتها مالك مقهى، بعد خلافه مع مالك محل لبيع المواد الغذائية بسب «شعالة». وحسب مصادر «الصباح»، فإن المتهم البالغ من العمر 26 سنة، دخل في مناوشات بسبب «شعالة «، بعدما حاول شابأكمل القراءة »
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