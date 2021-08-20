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خاص

اليد الممدودة للجزائر… ترفع الكبار

منذ يوم واحد
Sa MajestÈ le Roi Mohammed VI adresse un Discours ‡ la Nation ‡ líoccasion du 21-Ëme anniversaire de líaccession du Souverain au TrÙne de Ses glorieux ancÍtres. 29072020-TÈtouan
الملك كان دائما سباقا إلى توطيد حسن الجوار لمصلحة المنطقة المغاربية «الكبير يبقى كبير»، مثل يصلح إسقاطه على الملك محمد السادس، الذي يبقى أصيلا بمبادراته غير المسبوقة، التي خلفت أصداء واسعة في العالم، مضمونها الإشادة بالموقف المغربي المترفع عن تجاوزات جار لا يكف جنرالاته عن مناوراتهم الاستفزازية ضدا على مبدأأكمل القراءة »


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منذ يوم واحد
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