خاص
اليد الممدودة للجزائر… ترفع الكبار
الملك كان دائما سباقا إلى توطيد حسن الجوار لمصلحة المنطقة المغاربية «الكبير يبقى كبير»، مثل يصلح إسقاطه على الملك محمد السادس، الذي يبقى أصيلا بمبادراته غير المسبوقة، التي خلفت أصداء واسعة في العالم، مضمونها الإشادة بالموقف المغربي المترفع عن تجاوزات جار لا يكف جنرالاته عن مناوراتهم الاستفزازية ضدا على مبدأأكمل القراءة »
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