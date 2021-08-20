حوادث
أم تقتل طفلها بإنزكان
عاش مركز القليعة ضواحي إنزكان آيت ملول، على هول وقع جريمة قتل طفل، يبلغ 11 سنة من العمر، من قبل والدته، بعدما عرضته لضرب مبرح، أودى بحياته، أول أمس (الأربعاء). وحل أفراد من الدرك الملكي والسلطات المحلية بجماعة القليعة، بمسرح الجريمة، فور توصلهم بالخبر الفاجعة، مستنفرين قواهم، لتطويق الموقف. وأكدتأكمل القراءة »
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