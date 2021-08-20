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تضامن ملكي يجوب العالم
المغرب دعم لبنان في انفجار مرفأ بيروت وقدم مساعداته لتونس في عز أزمة “كورون” جسدت المساعدات المغربية إلى العديد من البلدان الإفريقية والعربية من حيث حجمها وظرفيتها، مبادرة إنسانية، في وقت قلت، أو انعدمت، الأعمال الإنسانية في العالم بسبب تداعيات جائحة كورونا. ولم يتخل الملك محمد السادس عن إفريقيا، ففيأكمل القراءة »
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