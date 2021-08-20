خاص
النموذج التنموي الجديد … ثورة ملك
بوطيبة أستاذ الاقتصاد اعتبره مصالحة اجتماعية لبناء دولة ديمقراطية وعصرية يراهن الجميع على تنزيل النموذج التنموي الجديد، إذ سيمنح المغرب قفزة اقتصادية واجتماعية، ستمكنه من تجاوز دول جنوب أوربا. فالنموذج التنموي الجديد، حسب مختصين، وقف على مكامن الخلل الذي تسبب في تعثر التنمية منذ عقدين، وسيضمن للمغرب اقتصادا قويا يساهمأكمل القراءة »
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