حوادث
مافيا مخدرات تطيح بمسؤول دركي
مراجعة كاميرات وراء اتهامه بالتغاضي عن شاحنة لتهريب 11 طنا من “الشيرا” أودعت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال لدى الغرفة الخامسة بمحكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، مسؤولا دركيا برتبة مساعد «أدجيدون» رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي العرجات 1 بسلا، بعدما أظهرت أبحاث الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية شبهة صلته بمافيا للاتجار الدوليأكمل القراءة »
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