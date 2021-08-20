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ثــورة هــادئــة

منذ يوم واحد
إستراتيجية جديدة اعتمدها جلالته وإنجازات مرموقة غيرت في سنة وزن وثقل المملكة عالميا   غير الملك محمد السادس، خلال سنة، وجه المملكة وملامحها بشكل جذري، بفضل إستراتيجية ذكية وهادئة في الوقت نفسه، مكنت بلادنا من أن تنافس إلى جانب الكبار في الساحة العالمية، رغم حساسية الوضعية ودقتها بسبب ظروف الجائحة.أكمل القراءة »


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منذ يوم واحد
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