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الصباح الثـــــــقافـي

عروض تشجيعية لزيارة المتاحف

منذ يوم واحد
تنظم المؤسسة الوطنية للمتاحف حاليا بمدينة مراكش معارض فنية في معرض دار الباشا، يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى السادسة مساء ما عدا الاثنين، وفي متحف النسيج والسجاد دار سي سعيد، يوميا من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة السادسة مساء ما عدا يوم الثلاثاء. أما طنجة فتوفر، من جهتها، فرصةأكمل القراءة »


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منذ يوم واحد
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