الرياضة
نهائي الموسم للرجاء
عين الفريق على 6 ملايير ستنهي أزمة النادي وكل أساسييه حاضرون ومنحة مغرية للاعبين وصل أخيرا الموعد الذي ينتظره كل الرجاويين، حين يقابل الفريق الأخضر، اتحاد جدة السعودي، في نهائي كأس محمد السادس للأندية البطلة، غدا (السبت)، في التاسعة مساء، بمركب مولاي عبد الله بالرباط. وانتظر الرجاء هذا النهائي بفارغأكمل القراءة »
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