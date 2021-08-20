خاص
عملية "مرحبا"... محطة تاريخية
رغم أن الجائحة حرمت العديد من مواطني المهجر من زيارة المغرب، إلا أنه بفضل التعليمات الملكية السامية، والمتعلقة بتوفير أثمنة معقولة للسفر، ساهمت في عودة المغاربة بكثافة إلى أرض الوطن. ومباشرة بعد التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تسهيل عودة المغاربة القاطنين في الخارج، من خلال اعتماد أثمنة مناسبة، سواءأكمل القراءة »
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