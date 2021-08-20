وطنية
تصريحات رباح تغضب “بيجيدي”
خلف تصريح منسوب إلى عزيز رباح، عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، ردود فعل غاضبة في صفوف حزبه، إذ قال إن «الحزب لم يأت لاحتلال المرتبة الأولى، بل لخدمة البلاد»، وإن «المصباح لديه القدرة والمناعة كي يقود الحكومة لولاية ثالثة، وله القدرة نفسها، للوجود داخل الحكومة، أو أن يقود المعارضة». ويدخلأكمل القراءة »
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