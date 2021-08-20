حوادث
صور إباحية تطيح بمتزوجة
ضبطت بهاتفها المحمول تتبادل فيها القبل مع قريب زوجها أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لسيدي بوزيد، التابع للقيادة الجهوية للجديدة، الاثنين الماضي، في حالة اعتقال متزوجة، أم لطفلين رفقة خليلها البحري والمتزوج بدوره والأب لثلاثة أبناء، على خلفية تورطهما في الخيانة الزوجية. وعلمت “الصباح” أن زوج المتهمة، تقدم بشكايتهأكمل القراءة »
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