الرياضة
كواليس الفرق
الرجاء الرياضي يجري لسعد الشابي، مدرب الرجاء الرياضي، اختبارات تقنية وبدنية لبعض لاعبي الأمل، في أفق ضمهم للفريق الأول. ويسعى الشابي إلى منح الفرصة للاعبين شباب جدد، من أجل الانضمام للفريق الأول، على غرار الموسم الرياضي الماضي. مولودية وجدة أعلنت إدارة مولودية وجدة أنه تم تغيير مكان الحصص التدريبية للتنقيبأكمل القراءة »
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