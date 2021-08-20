الصباح الفني
شاكر يلغي حفل بيكا
تفاجأ مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا، بإلغاء حفله الذي كان من المقرر أن يقام، أخيرا، في أحد الشواطئ المخصصة للسيدات في منطقة مارينا بالساحل الشمالي بمصر، والتي أثارت الجدل أخيرا. وجاءت شروط الحفل المخصصة للشاطئ، وهي عدم دخول الرجال والسماح بدخول السيدات فقط، والتزام الحضور بالمواعيد المحددة للحفل واتباع الإجراءاتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا