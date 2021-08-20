حوادث
حرب على تبييض الأموال في الذهب
الجمارك رصدت طرقا احتيالية واستغلال رخص حرمت الدولة من الملايير كشفت مصادر موثوقة، عن اجتماعات عقدتها إدارة الجمارك ولجنة خاصة لمحاربة تبييض الأموال مع مصنعي الذهب، بهدف القضاء على ظاهرة استغلال المعدن النفيس في تبييض أموال في مشاريع عقارية وتجارية، وحرمان الدولة من مداخيل تقدر بعشرات الملايير بطرق احتيالية. وأكدتأكمل القراءة »
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