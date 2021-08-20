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الزكاري: درس الأمس وقيم اليوم
الباحث في التاريخ قال إن حدث 20 غشت غني بالدلالات والمفاتيح لولوج المرحلة الراهنة قال الباحث أسامة الزكاري إن حدث 20 غشت شكل فورة عارمة وتحولا نوعيا في الخطاب والممارسة لدى الحركة الوطنية، كما استحضر الباحث المهتم بالتاريخ المعاصر أهم المحطات المفصلية للحدث، إضافة إلى تقديمه مجموعة من الخلاصاتأكمل القراءة »
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