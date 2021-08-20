خاص
20غشت… انتفاضة سلطان وشعب
كواليس اندلاع شرارة المقاومة لإعادة محمد الخامس إلى عرشه واستقلال البلاد إعداد: عزيز المجدوب تحل اليوم (الجمعة) ذكرى 20 غشت التي يستعيد فيها المغاربة ملحمة “ثورة الملك والشعب” التي تعد من المحطات التاريخية الهامة التي طبعت تاريخ المغرب المعاصر، وشكلت سباق المسافات الأخيرة في اتجاه استقلاله عن فرنسا. في هذاأكمل القراءة »
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