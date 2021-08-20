افتتاحية
الله يستر!!
أخلاقيا وسياسيا، لا يمكن أن تلوح بقرار الحرب في بلد لا تملك فيه أي “شرعية”، وإلا تحولت إلى قرصان تضع غطاء أسود على عينك اليسرى، وتعترض سبيل السفن في عرض المحيط. فما اقترفه جنرالات الجزائر، أول أمس (الأربعاء)، في اجتماع ترأسه رئيس “مُسير”، يشبه اللعب في الوقت الضائع، أوأكمل القراءة »
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