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خاص

انتصارات دبلوماسية غير مسبوقة

منذ يوم واحد
SM le Roi reçoit à Abidjan le président de la République d'Afrique du Sud, SEM. Jacob Zuma
مختص في الشؤون الخارجية قال إن المغرب استطاع أن فرض وجاهة مواقفه يجمع كل المحللين الموضوعيين، على أن الرؤية الملكية الاستباقية، رفعت من منسوب الشأن الدبلوماسي المغربي، وجعلته يلعب دورا محوريا في صناعة أي سياسة إقليمية ودولية في منطقة شمال إفريقيا، وبالقارة الإفريقية ككل. ويبقى القرار، الذي رافق الاعتراف الأمريكيأكمل القراءة »


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منذ يوم واحد
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