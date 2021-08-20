خاص
انتصارات دبلوماسية غير مسبوقة
مختص في الشؤون الخارجية قال إن المغرب استطاع أن فرض وجاهة مواقفه يجمع كل المحللين الموضوعيين، على أن الرؤية الملكية الاستباقية، رفعت من منسوب الشأن الدبلوماسي المغربي، وجعلته يلعب دورا محوريا في صناعة أي سياسة إقليمية ودولية في منطقة شمال إفريقيا، وبالقارة الإفريقية ككل. ويبقى القرار، الذي رافق الاعتراف الأمريكيأكمل القراءة »
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