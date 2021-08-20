جندي تسلم من ضحاياه مبالغ مالية وأوهمهم بتوفير مقاعد بكليات الطب الصينية أحالت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بمولاي بوسلهام بإقليم القنيطرة، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، الاثنين الماضي، جنديا متقاعدا أوهم تلاميذ متفوقين بسلك البكالوريا بالقنيطرة وضواحيها بقدرته على تهجيرهم إلى الصين لدراسة الطب والصيدلة،أكمل القراءة »
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