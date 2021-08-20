وطنية
الوزاني يلهب التنافس بالحسيمة
شكل ترشيح نجيب الوزاني، البرلماني السابق عن دائرة الناظور، والطبيب الاختصاصي في جراحة العظام والمفاصل وكيلا للائحة حزب الحركة الشعبية في الانتخابات الجماعية المقبلة بالحسيمة، منافسا قويا لمرشحي حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، ما جعل المتتبعين يؤكدون أن هذه الانتخابات ستخلق المفاجأة. وسبق للوزاني أن ترشح خلال الانتخابات الجماعيةأكمل القراءة »
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