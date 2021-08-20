الصباح الثـــــــقافـي
عكرود تمثل المغرب بسويسرا
تشارك بشريطها “ميوبيا” في مهرجان لوزان السينمائي اختارت إدارة مهرجان السينما الإفريقية بلوزان بسويسرا الفيلم السينمائي “ميوبيا أو “قصر نظر” للمخرجة سناء عكرود ليعرض ضمن فعالياته، وذلك غدا (السبت) بمسرح طدي فيردير” على الساعة التاسعة مساء. وقالت سناء عكرود في تعليق نشرته على حسابها على “إنستغرام” حول مشاركة الفيلم فيأكمل القراءة »
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