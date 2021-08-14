ملف الصباح
برامج أحزاب… “حليب الحمارات”
القليل منها لا يضر والكثير منها لا ينفع والسواد الأعظم من الناخبين لا يعرفون عنها حرفا آخر ما يسأل عنه الناخب هو برنامج الحزب الذي سيصوت عليه، بل أكاد أجزم أن أكثر من 45 في المائة من المغاربة الذين يذهبون إلى مكاتب الاقتراع لا يعرفون أصلا اختراعا اسمه “البرامج الحزبية”.أكمل القراءة »
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