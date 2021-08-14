الرياضة
خريبكة يضم اليوسفي ويجدد لأمعنان
دشن أولمبيك خريبكة تعاقداته الصيفية، بانتداب مصطفى اليوسفي، وتمديد عقد حسام أمعنان، إذ سيعززان تركيبة الفريق خلال الموسم المقبل. وضم أولمبيك خريبكة، اليوسفي (30 سنة)، لموسم واحد، وسيعزز خط الوسط الهجومي، إذ يسعى الفريق للاستفادة من تجاربه السابقة، رفقة الجيش الملكي ومولودية وجدة والمغرب التطواني. ونجح خريبكة في تمديد عقدأكمل القراءة »
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