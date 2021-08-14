ملف الصباح
النموذج التنموي يكشف المستور
تحدث عن ضعف الحس الأخلاقي وقيم النزاهة واستفادة النخب السياسية من الامتيازات لم يغفل تقرير النموذج التنموي الجديد أزمة ثقة المغاربة بالسياسة، وخصص لها حيزا كبيرا هم تشخيصا للأوضاع الاجتماعية والسياسية، كما قدم رؤية عن التوجهات، التي ينبغي أن تسير عليها البلاد في أفق 2035. ورصد التقرير شعور المواطنين بتراجعأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا