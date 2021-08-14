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النموذج التنموي يكشف المستور

منذ 5 دقائق
التقرير تحدث عن عوامل العزوف عن التصويت (أرشيف)
تحدث عن ضعف الحس الأخلاقي وقيم النزاهة واستفادة النخب السياسية من الامتيازات لم يغفل تقرير النموذج التنموي الجديد أزمة ثقة المغاربة بالسياسة، وخصص لها حيزا كبيرا هم تشخيصا للأوضاع الاجتماعية والسياسية، كما قدم رؤية عن التوجهات، التي ينبغي أن تسير عليها البلاد في أفق 2035. ورصد التقرير شعور المواطنين بتراجعأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق
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