الصباح الفني
قالوا
بنشيكر كتب الإعلامي عتيق بنشيكر على صفحته الخاصة بفيسبوك تدوينة قال فيها “عاش أجدادنا في الدار البيضاء العصر الشجري، واليوم يعيش أولادنا العصر الحجري. تطاولوا في البنيان وأهملوا الإنسان”. لطفين كتبت الممثلة رجاء لطفين تدوينة على صفحتها بفيسبوك جاء فيها “الأيام لن تعود فافعل ما يجعلك سعيدا”. رزوق قال المطربأكمل القراءة »
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