الرياضة
استقالة جماعية بمولودية ميسور
قدم المكتب المسير لفريق مولودية ميسور استقالة جماعية، بسبب المشاكل الكثيرة التي يعانيها الفريق. وجاء في رسالة الاستقالة،»من بين أسباب الاستقالة لا مبالاة المجالس المنتخبة ومسؤولي الإقليم والجهة بالفريق وهزالة وضعف الاعتمادات المالية لتسيير الفريق، وضعف الوسائل اللوجيستيكية لتنقل الفريق، وطول المسافات التي يقطعها». وأكد الأعضاء المستقيلون أن الفريق يتخبطأكمل القراءة »
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