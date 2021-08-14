وطنية
مطالب بالتحقيق في ملايير صفقات الصحة
“ترانسبارانسي” قالت إن تقارير لجنة برلمانية فضحت اختلالات صرف 300 مليار دعت جمعية «ترانسبارنسي المغرب»، رئاسة النيابة العامة، إلى فتح تحقيق في تدبير الصفقات العمومية لوزارة الصحة، بناء على تقرير لجنة الاستطلاع البرلمانية التي رصدت اختلالات في العمليات المالية. وقالت الجمعية في بيان لها، إنه نظرا لخطورة التجاوزات التي سجلتهاأكمل القراءة »
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