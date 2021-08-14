الرياضة
تهور ينذر ببؤرة بالبطولة
الأندية تتجاهل التلقيح والبروتوكول والشقق الجماعية تعقد الوضع كشفت معطيات حصلت عليها “الصباح”، عن ممارسات، وصفت بالخطيرة، تنذر ببؤرة في الأندية الوطنية لكرة القدم. وحسب هذه المعطيات، فإن فريقا بالبطولة الاحترافية الثانية استبعد لاعبا، تبين له أنه مصاب بالفيروس، هذا الأسبوع، رغم أنه كان يقيم في شقة مع لاعبين آخرينأكمل القراءة »
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