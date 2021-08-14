الرياضة
الفريق البركاني يحسم صفقة الموساوي
حسم نهضة بركان صفقة حمزة الموساوي، وضمه إلى صفوفه بعقد يمتد لثلاثة مواسم، قادما من المغرب التطواني. وانتهت المفاوضات بين الطرفين، أول أمس (الخميس)، بعد أزيد من أسبوع من المشاورات حول قيمة العقد، خصوصا أن اللاعب كانت لديه عروض أخرى من أندية محلية وخارجية، خصوصا الوداد الرياضي، الذي قدم 300أكمل القراءة »
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