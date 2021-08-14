ملف الصباح
ميكروطروطوار
وعود معسولة لقد فقدنا الثقة في مختلف الفاعلين السياسيين، لأننا سئمنا وعودهم المعسولة المغلفة بالورود والمبطنة بالأشواك. وإن كانت الأشواك تدمي الأيادي فإن الوعود الكاذبة تدمي مستقبل أجيال بكاملها. إننا اليوم في حاجة إلى إعادة هيكلة كل الأحزاب بوجوه جديدة وكفاءات شابة طموحة، متطلعة للعمل للصالح العام وليس الشخصي، وذلكأكمل القراءة »
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