وطنية
بنعبد الله يحذر من المال الانتخابي
حذر نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، من مخاطر طغيان استعمال المال في الانتخابات، وتهديد البلاد بالدخول في متاهات خطيرة. وأكد بنعبد الله، في كلمته أمام أعضاء اللجنة المركزية للحزب، المنعقدة عن بعد، الأربعاء الماضي، أن استعمال المال لم يعد يوظف لشراء الضمائر فقط، بل حتى المرشحين، مشيراأكمل القراءة »
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